Canalisation cassée à Saint-Leu : travaux en cours, un retour à la normale cette nuit ou mardi matin

Ce dimanche 13 octobre 2024, la société d'exploitation d'eau Derichebourg a constaté des manques d’eau sur une partie de la commune de Saint-Leu. Après des recherches actives durant la journée, une fuite a été trouvée sur une zone difficile d’accès et nécessitant de lourds travaux. Un chantier qui pourrait durer toute la journée. Une coupure est en cours depuis ce milieu de matinée et ce jusqu’à la fin de soirée voire début de nuit. Le retour à la normale devrait être optimal cette nuit voire demain matin. (Photo robinet d'eau photo RB imazpress )

Ces travaux vont demander la mobilisation de moyens humains de trois équipes de deux personnes qui vont se relayer sur l’ensemble de la journée.

L’accessibilité étant difficile cela nécessite d’effectuer un terrassement de la zone avant de pouvoir entamer les travaux de réparation de la canalisation. Une fois la canalisation dégagée, nos équipes pourront commencer les réparations du tronçon cassé. Ces réparations s’étaleront jusqu’en fin de journée (sauf imprévu).

Une coupure est en cours depuis ce milieu de matinée et ce jusqu’à la fin de soirée voire début de nuit. La remise en eau et les purges nécessaires permettant la distribution de l’eau se poursuivront dans la soirée. Toutefois, des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau peuvent être constatés sur ces mêmes secteurs.

Le retour à la normale devrait être optimal cette nuit voire demain matin.

Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter au 0 800 197 436 (numéro gratuit) ou consulter notre site internet www.saur-derichebourg-aoi.re