Tout le mois de "Mai à vélo" avec Ile de La Réunion Mobilités

Du mercredi 1er mai au vendredi 31 mai 2024, Ile de La Réunion Mobilités et le Territoire de l'Ouest proposent, pour la deuxième année consécutive, le défi "Mai à Vélo". Sur l'application Geovelo, chacun peut participer au challenge et tenter de remporter des lots en accumulant les kilomètres à vélo. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Pour s'inscrire, il vous suffit de télécharger l'application Geovelo, de créer un compte, puis de rejoindre la communauté "Ile de La Réunion Mobilités".

Les nouveaux, ainsi que les 1590 membres actuels de la communauté, peuvent participer. Il est possible de rejoindre le challenge jusqu’au 31 mai. Plus le participant le rejoint tôt, plus il pourra cumuler les kilomètres.

Ile de La Réunion Mobilités récompensera les cinq participants de La Réunion ayant parcouru le plus de kilomètres durant le mois de mai et six autres participants tirés au sort. Parmi les lots à gagner : des smartphones, des cartes cadeaux valables dans des enseignes de sport et un vélo électrique.

Il est important de faire les déplacements à vélo avec son smartphone et une connexion internet active pour que vos kilomètres soient comptés.

Pour suivre le classement en direct.

De nombreuses autres animations sont prévues durant ce mois. Vous pouvez consulter le programme complet en suivant ce lien.