Développement de jeux vidéo : une filière en plein essor

Le collectif Bouftang en partenariat avec le Territoire de l’Ouest et Canal Box Réunion a mené la première étude sur l’industrie du jeu vidéo à La Réunion. Avec un chiffre d'affaires estimé à deux millions d'euros, cette filière constitue "tout un écosystème dynamique avec un vrai potentiel à développer pour le Territoire de l'Ouest" commente l'intercommunalité

"Cette étude a permis de référencer les différents acteurs de l’écosystème, de lister les différents jeux vidéo produits à La Réunion, de comprendre les problématiques des professionnels du secteur et de mettre en exergue des axes pour développer la filière" note le collectif Bouftang.

L'étude du collectif Bouftang établit notamment que "la filière jeu vidéo regroupe sept studios (ou assimilés) sur le territoire et 66 indépendants souvent sous le statut de microentreprise".

Les producteurs de jeux ont principalement concentrés dans le Nord et l’Ouest de l’île. "Il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais également de nombreux experts confirmés. Malgré les difficultés de débouchés professionnels, seul, un tiers des professionnels envisage de quitter le territoire. Enfin, ils sont 97% à penser que la filière va se développer à La Réunion dans les prochaines années" dit encore l'étude.

- Plus de 140 jeux vidéo produits sur le territoire -

Depuis 2006, il a été conçu, produit et commercialisé sur le territoire plus de 140 jeux vidéo toutes plateformes confondues. Cette qualité de production exceptionnelle est inédite dans tous les DROM (Départements et Région d'Outre-mer).

L'étude souligne également "une forte disparité de revenu au sein de la filière avec une majorité d’indépendants qui gagnent moins de 6.000 euros, un tiers gagnent plus 18;000 euros. 7 % d’entreprise génèrent plus de 120.000 euros de chiffre d’affaires annuel".

La part importante des professionnels gagnant moins de 6.000 euros dans la création de jeu vidéo suggère qu’ils ont d’autres activités et sources de revenus.

Sur le plan du financement, les projets de jeux vidéo sont le plus souvent autofinancés par les professionnels. Le financement, issu de subventions publiques et de commandes de clients, bien que minoritaire, est tout de même significatif.

A que La Région Réunion a financé 91 % des projets ayant obtenu des subventions publiques. En revanche le financement issu des banques et des investisseurs privés demeure très faible.

