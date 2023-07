Errance animale : des mesures essentielles prises dans l’Ouest

En charge de la veille sanitaire et de la lutte contre l’errance animale, la vice-présidente du TCO Lætitia Lebreton a abordé en visio ce lundi 17 juillet 2023 lors d’une audition parlementaire le sujet de l’errance animale dans l’Ouest. L’accent a par ailleurs été mis sur la responsabilisation des usagers, l’incitation à la stérilisation ou encore l’optimisation des captures. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo : TCO)

Lætitia Lebreton a notamment mis l’accent sur les actions spécifiques menées par la communauté d’agglomération :

• La responsabilisation des usagers : séminaires avec les associations et institutions pour co-construire une stratégie de lutte contre l’errance animale ; stands, animations, interventions dans les écoles et en porte à porte …

• L’incitation à la stérilisation des animaux domestiques : augmentation de l’enveloppe financière et du nombre de bénéficiaires ; soutien à l’association Revez-Crapa pour des stérilisations ciblées ; augmentation du plafond limite pour intégrer les foyers à revenus moyens …

• La construction d’un centre animalier : lancement du concours de maîtrise d’œuvre et début des études prévus en 2023 pour une livraison en 2026.

• L’optimisation des captures : opérations de nuit sur toutes les communes avec le soutien des Polices Municipales et de la Brigade Intercommunale Environnementale ; mise en place de captures renforcées après des attaques d’élevages …

Plus que jamais, le TCO s’engage à lutter contre l’errance animale et à mettre en place des actions concrètes pour sensibiliser, stériliser et assurer la sécurité des animaux domestiques.