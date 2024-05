Festival des sens : profitez d'un bivouac à la belle étoile à Dos d'Âne

Ce samedi 11 et dimanche 12 mai 2024, le Territoire de l'Ouest vous propose de profiter d'un bivouac à la belle étoile à Dos d'Âne à l'occasion de la Fête des sens. Au programme, visite guidée du village de Dos d'Âne par les Éclaireurs de l'Ouest et un conteur local, confection et dégustation de gato péi, triage de brèdes, balade à pied ou à vélo au milieu des exploitations, avant de finir la journée par des concerts orchestrés par Davy Sicard et Sakyroots, accompagnés d'une observation des étoiles. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)

Prévoir du matériel de bivouac (tente, sac de couchage, lampe frontale, vêtements chauds), un déjeuner pour le samedi midi, un bento, des couverts et des gobelets pour le repas du soir.

Rendez-vous à 8h. Le lieu sera communiqué quelques jours avant l’événement.

Tarifs : 45 euros par adulte, 25 euros par enfant (4 à 11 ans)

Réservation sur le site de l'office de tourisme de l'Ouest.