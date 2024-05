Festival des sens : un rallye touristique dans les hauts de Saint-Leu et Trois-Bassins

Énigmes, jeux et quizz

Le samedi 18 mai 2024, un rallye touristique est organisé dans les hauts de Saint-Leu et Trois Bassins à l'occasion du Festival des sens. Par équipe de cinq, les participants, guidés par un carnet de route, devront parvenir à résoudre des énigmes, venir à bout de jeux et répondre correctement au quizz. Le rally sera accompagné d'une rencontre avec les exploitants du territoire et une dégustation de leurs produits. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)

Rendez vous à 7h30 au Pôle culturel et sportif de l'Alambic. Les heures de rendez-vous pour la suite de votre journée vous seront indiquées lors de votre réservation.

Tarif : 25 euros (à partir de 4 ans)