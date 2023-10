Halloween : le TCO demande aux habitants de rentrer leurs poubelles mardi soir

Afin d’éviter toute dégradation éventuelle ou toute "perte" de poubelle lors de la soirée d’Halloween le mardi 31 octobre 2023, le Territoire de l'Ouest demande aux habitants et commerçants de rentrer leurs bacs mardi soir, et de sortir leurs encombrants et végétaux uniquement la veille au soir des collectes prévues

Pour rappel, le mercredi 1er novembre 2023 étant férié, il n’y aura pas de collecte de déchets ce jour-là. Toutes les collectes de la semaine seront décalées d’un jour jusqu’au samedi 4 novembre 2023, conformément aux calendriers de collecte. Vous pouvez à tout moment consulter votre calendrier de collecte des déchets sur notre site ou sur l’appli mobile TCO Agglo.