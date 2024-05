Intervention des agents Gemapi du Territoire de l'Ouest au séminaire Ramsar

Ce mercredi 22 mai 2024, les agents Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) du Territoire de l'Ouest ont présenté la stratégie de gestion des zones humides et les actions mises en place pour leur protection. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du séminaire international des zones humides Ramsar, où experts et participants découvrent les initiatives locales en faveur de la biodiversité et de la durabilité environnementale. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)

Ce jeudi 23 mai, les experts internationaux visiteront la ravine de l'Hermitage pour constater de visu les efforts de préservation et de valorisation de cette zone humide unique.

La Convention de Ramsar (ville iranienne où elle a été adoptée) est un traité international de 1971 pour la conservation et le développement durable des zones humides. Il permet de reconnaître leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, et scientifique.