Kar' la nuit : le service de transport à la demande de nuit

"Kar’La Nuit’ est une offre intégrée et complémentaire au réseau urbain Kar’Ouest. C’est un service de transport à la Demande (TAD) de nuit qui est accessible à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus" rappelle Kar'Ouest (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Kar’La Nuit’ est disponible du lundi au dimanche de 20h à 3h du matin sur réservation en ligne uniquement.

Les véhicules et les arrêts sont identifiables grâce au logo Kar’La Nuit’.

"Ce nouveau service de Transport A la Demande de nuit est expérimental sur une période de 6 mois sur un périmètre défini" note Kar'Ouest.