Kar'La Nuit : le service de transport nocturne de l'Ouest

Kar’La Nuit’ est une offre intégrée et complémentaire au réseau urbain Kar’Ouest, disponible du lundi au dimanche, de 20 heures à 3 heures du matin, sur réservation en ligne uniquement. Ce service de transport à la demande de nuit, lancé début avril, est expérimenté durant 6 mois. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le transport à la demande (TAD) de nuit est accessible à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Les véhicules et les arrêts sont identifiables grâce au logo Kar’La Nuit’.

- Informations et tarifs -

Unique : 5 euros

Abonnement mensuel : 40 euros

Abonnement mensuel pour les détenteurs d’un abonnement Kar’Ouest : 20 euros

Vous pouvez télécharger votre titre de transport sur votre smartphone avec l'application M-Ticket, ou directement sur la boutique en ligne de Kar'Ouest pour créditer votre carte. Vous pouvez également recharger votre carte en agence.