La Journée sans sac plastique sur le Territoire de l'Ouest

Ateliers de fabrication et de sensibilisation

À l'occasion de la Journée sans sac plastique ce mercredi 3 juillet 2024, le Territoire de l'Ouest organise jusqu'au vendredi 5 juillet des ateliers de fabrication de sacs durables. "Cette initiative mondiale vise à sensibiliser aux graves conséquences environnementales de ce produit et à promouvoir des alternatives plus respectueuses de l’environnement", détaille le Territoire de l'Ouest dont nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les participants auront l'occasion de transformer leurs vieux tee-shirts en sacs réutilisables (si possible, apportez des tee-shirts non déchirés que vous n’utilisez plus). Rendez-vous :

Mercredi 3 juillet

- 7h à 11h : Marché forain du Port

- 13h à 17h : Parvis de l’Alambic à Trois-Bassins

Jeudi 4 juillet

- 8h à 12h : Leader Price de La Possession

Vendredi 5 juillet

- 7h à 11h : Marché forain front de mer de Saint-Paul

- 13h à 17h : Leclerc Portail de Saint-Leu

- Pourquoi et comment réduire notre consommation de sacs plastique ? -

Réduire l’utilisation des sacs plastique diminue le risque pour la faune terrestre et marine réduit les microplastiques dans notre environnement et dans notre alimentation.

Adopter des alternatives réutilisables réduit la quantité de déchets produits. D’autant que la durée de vie d’un sachet plastique est très courte.

"La Journée sans sac plastique est une occasion de réfléchir sur nos habitudes de consommation et d’adopter des pratiques plus durables. Adoptons des alternatives réutilisables et protégeons notre planète pour les générations futures", souligne le Territoire de l'Ouest.

Pour agir à son échelle, chacun peut emporter un sac réutilisable pour les courses. Les sacs en coton ou en toile, les paniers et filets sont robustes, réutilisables et faciles à laver et peuvent remplacer les sacs plastique à usage unique offerts en magasin ou sur les marchés.

- 4.000 milliards de sacs plastiques utilisés en 2023 -

En 2023, environ 4.000 milliards de sacs plastique à usage unique ont été utilisés dans le monde, soit près de 128.000 sacs par seconde.

Selon l’ONU, plus de 9 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année, dont une part significative de sacs plastique. Cela équivaut à déverser un camion-poubelle de plastique dans l’océan toutes les deux minutes.

Plus d’1 million d’oiseaux marins et 100.000 mammifères marins meurent chaque année à cause de l’ingestion ou de l’emmêlement dans des plastiques, y compris les sacs plastiques.

Un sac plastique peut mettre jusqu’à 500 ans pour se décomposer complètement. Pendant ce temps, il se fragmente en microplastiques, qui contaminent les sols et les eaux et entrent dans la chaîne alimentaire.

En Europe, environ 40 % des sacs plastiques sont recyclés, le reste finissant dans les décharges ou, pire, dans la nature.