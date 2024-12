Territoire de l'Ouest : habitants apportez vos déchets alimentaires sur les points de collecte

Les premiers points d’apport volontaire de déchets alimentaires de l’île ont été installés par le Territoire de l’Ouest (TO) . Regroupant une centaine de points le dispositif "permet aux habitants d’affiner le tri de leurs déchets afin d’en valoriser la majeure partie, comme le préconise la règlementation" a précisé l'intercommunalité ce ce jeudi 5 décembre 2024 (Photo sly/www.imazpress.com)

Des bio-seaux de 7 litres remis aux habitants des quartiers, des apports volontaires quand vous voulez au point de collecte du quartier, une collecte deux à trois fois par semaine qui se déroule avec deux camions, lesquels peuvent se faufiler partout (un premier qui récupère le contenu des poubelles remplies de déchets alimentaires, un second qui lave, désinfecte et désodorise la poubelle), l’ensemble est recyclé en compost et utilisé par les agriculteurs de l’ouest.

Voilà le dispositif en place à partir de ce jeudi par l’intercommunalité de l’ouest.

- Apport volontaire des habitants de l’ouest" -

Jocelyne Dallèle, élue à La Possession et membre de la commission environnement du TO, estime que "ce projet ambitieux traduit notre engagement pour le développement durable".

"On se base sur l’apport volontaire des habitants de l’ouest", résume Philippe Lucas, vice-président du TO délégué à l’environnement.

Du côté de Nicollin, le prestataire chargé de la collecte on met en valeur le dispositif innovant et notamment le "lave-vaisselle sur roues" comme aime à l’appeler Christophe Tabaka, directeur du centre de l’ouest, qui garantit de laisser des poubelles sans vers, ni odeurs, y compris pendant la saison chaude.

- Des biodéchets collectés pour respecter la loi -

Il s’agit surtout de respecter la loi anti-Gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC. Elle oblige en effet les Français à recycler leur biodéchets depuis le 1er janvier 2024. Les intercommunalités, dont dépend la collecte, le tri et l’éventuelle transformation des déchets, ont du se mettre au goût du jour.

Le TO, avec le collecteur Nicollin, a d’abord mené une expérimentation à La Possession (dans les quartiers de Moulin-Joli et Hô Chi Minh). La commune s’est portée volontaire pour ce chantier, sur près de deux ans.

- Une centaine de points de collecte sur le Territoire de l'ouest -

Mesure de la qualité des déchets (c’est-à-dire, des déchets alimentaires uniquement, pas de déchet végétaux, encore moins de plastique), adaptation de la fréquence des collectes en fonction de la saison, de l’exposition au soleil et de la fréquentation du point de collecte… : des enquêtes de terrain régulières menées par Cycléa ont permis à Nicollin de positionner les curseurs pour le lancement et de programmer une montée en charge progressive.

Une centaine de points de collecte sera ainsi mis en place d’ici la fin de l’année, dans un ou deux quartiers par commune : 21 entre Moulin-Joli et Halte-Là à La Possession, 19 au Port (ZAC 1 et 2), 35 à Saint-Paul (Plateau-Caillou et Fleurimont), 3 dans le centre-ville de Trois-Bassins et 25 à Piton Saint-Leu. Une autre centaine sera installée en 2025.

À terme, ce sont 800 points de collecte qui devraient être disséminés sur tout le territoire du TO.

Rendez-vous dans quelques mois pour faire le point avec les habitants, le collecteur et l’intercommunalité.

xl/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com