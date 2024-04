Le Port : 20e édition du Forum Campus de l'innovation tropicale et insulaire

Innovation et entrepreneuriat

La 20ème édition du Forum Campus de l'innovation tropicale et insulaire (CITI), organisée ce mercredi 10 avril 2024 au siège du Territoire de l’Ouest, au Port, a réuni porteurs de projets, entrepreneurs et financeurs. Ils ont pu échanger sur les thématiques du financement de l’innovation et l'entrepreneuriat. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)

Avec la collaboration de La Banque des Territoires, Bpifrance, la Région Réunion, l’Agence Française de Développement, l’ADEME, la Technopole et la French Tech La Réunion, ce temps d’échanges avec les acteurs de l’Ouest a permis de mettre en avant certains projets innovants.

Pour l’occasion, la French Tech La Réunion a présenté le programme d’accompagnement gratuit, le Tremplin Incubation. Il permet aux porteurs et porteuses de projets d’accéder gratuitement à un an de préparation au sein de structures d’accompagnement ainsi que d’un soutien financier de 22 900€ pour financer le développement de leur start-up. Pour bénéficier de cet accompagnement, candidatez à : French Tech Tremplin Incubation

La Technopole en a également profité pour présenter la 12e édition du concours de Création d'Entreprises Innovantes de La Réunion. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au dimanche 12 mai 2024.