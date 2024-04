Le Territoire de l’Ouest soutient la participation de jeunes réunionnais au Tour de France à la voile en

Les élus du Territoire de l’Ouest, se sont réunis ce lundi 8 avril 2024 en Bureau Communautaire, sous la présidence d’Emmanuel Séraphin. Parmi les affaires à l’ordre du jour, les élus ont eu à se prononcer sur la participation de la communauté d’agglomération au séminaire RAMSAR, au Tour Voile 2024, à des actions de coopération régionale avec Madagascar et le Mozambique. Ils ont également validé les projets d’utilisation du vélo dans le cadre des déplacements professionnels des agents et d’amélioration de la gestion de la relation citoyen, via le numérique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Territoire de l'ouest)

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Accueil du premier séminaire ultramarin sur les zones humides, du 20 au 25 mai

Le Bureau Communautaire a validé l’octroi d’une subvention de 25 000 € au GIP Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Paul pour l’organisation des premières rencontres ultramarines relatives aux zones humides, le Séminaire RAMSAR.

Dans le cadre de la Convention RAMSAR visant à la conservation des zones humides. L’événement qui a pour thème la restauration des milieux humides face au changement climatique, réunira environ 275 personnes gestionnaires de zones humides, venues des pays de la zone océan indien, d’Afrique Australe, des outre-mers et de l’Hexagone.

Ces rencontres permettent de créer du lien entre les différents gestionnaires afin de partager sur les différents modes de gestion des zones humides, les expériences et de promouvoir l’intérêt de préserver ces milieux.

Officiellement connue sous le nom de « Convention relative aux zones humides d'importance internationale », la Convention RAMSAR, est un traité international adopté en 1971 dans la ville de RAMSAR, en Iran. Cette convention vise à la conservation durable des zones humides à travers le monde. Elle encourage la désignation de sites humides d'importance internationale, appelés "Sites RAMSAR", en vue de leur conservation et de leur utilisation durable.

À ce jour, la Convention RAMSAR compte des centaines de pays membres et des milliers de sites RAMSAR désignés à travers le monde, représentant des millions d'hectares de zones humides protégées. Elle demeure un instrument crucial pour la préservation de ces écosystèmes vitaux et pour la promotion d'un développement durable à l'échelle mondiale.

• Transports

Utilisation de vélos électriques pour les déplacements au travail

Le Territoire de l'Ouest a été lauréat de l'appel à projets lancé par l'ADEME, intitulé "Services de mobilité douce en entreprise", visant à promouvoir les modes de déplacement écologiques parmi ses agents. Le projet prévoit des actions collectives pour sensibiliser et encourager l'adoption de modes de déplacement respectueux de l'environnement, notamment un service de prêt de vélos électriques pour les trajets domicile-travail.

Diverses actions de sensibilisation, formation et animation sont également prévues afin d’accompagner ce changement de comportement (organisation de randos vélos bureau, des actions de remise en selle, la promotion de l’application Géovélo qui guide les cyclistes vers les itinéraires sécurisés, la participation à la fresque mobilité et ses ateliers collaboratifs…).

Cette initiative contribue à créer un environnement de travail plus écologique et responsable.

• Gestion citoyens

Amélioration de la Gestion Relations Citoyens

Les élus communautaires ont eu à débattre sur la mise en place d’une solution de gestion de la relation avec les citoyens.

Depuis 2022 en effet, l’agglomération s'est engagée à exploiter les avantages du numérique afin d'améliorer les services proposés aux citoyens. Ce projet vise à renforcer les politiques de cohésion sociale et territoriale en pilotant la transformation numérique du territoire au service des citoyens. La volonté d'améliorer la gestion des relations avec les citoyens a conduit le Territoire de l'Ouest à élaborer une approche globale, appelée Gestion de la Relation Citoyens (GRC).

L’objectif est d’améliorer le service rendu au public en proposant de nouveaux services dématérialisés aux citoyens du Territoire de l’Ouest, notamment par le biais d’une solution de Gestion Relation Citoyens et d’une application mobile dédiée.

• Ports de plaisance

Soutien du Tour Voile 2024

Les élus communautaires ont approuvé la demande de subvention de la Ligue Réunionnaise de Voile, concernant le soutien d’un équipage réunionnais à la prestigieuse course, le Tour Voile 2024. Cette course qui existe depuis 1978, attire de nombreux compétiteurs internationaux, en voilier monocoque.

Cette compétition est une vitrine exceptionnelle pour l’équipage de jeunes talents réunionnais qui représentent La Réunion sur la scène internationale de la Voile. Et la participation du Territoire de l'Ouest à ce tour de France à la voile s'inscrit pleinement dans la stratégie d’animation de la plaisance de la communauté d’agglomération.

Cette course vient compléter en effet les événements internationaux que les ports de plaisance de l’Ouest accueillent déjà régulièrement, tels que les rallies World Arc, Oyster, Grand Large, et prochainement Globe 40.

Montant de la subvention octroyée : 10 000 €

• Coopération

Affectation de volontaires à la solidarité internationale pour des projets de coopération

Conformément à la feuille de route stratégique relative à sa politique de coopération territoriale, adoptée le 6 mars 2023, le Territoire de l’Ouest propose de conclure un partenariat avec France Volontaires pour la mise en place d’une action de mobilité internationale à travers le dispositif de Volontariat à la Solidarité Internationale (VSI), avec Madagascar.

Le programme de Volontariat à la Solidarité Internationale 2024 consiste d’une part à renouveler l’affectation d’un VSI à l’ile Sainte-Marie auprès de la CISCO (Circonscription Scolaire de Sainte-Marie) pour accompagner les projets en cours et à venir (mise en œuvre de la convention cadre de partenariat Territoire de l’Ouest/CUSM ; projet de gestion des déchets avec l’ONG GRET ; projet Esprit Beach Rugby avec 974 action ; futur projet avec l’Ecole Supérieure d’Art ; capitalisation d’enseignements du festival des baleines) et d’autre part, à créer une nouvelle mission d’affectation d’un VSI à Tuléar pour structurer le partenariat naissant avec les autorités locales, en particulier (participer à la structuration du nouveau partenariat ; projet socio-éducatif des enfants des rues ; échange solidaire avec le T’COS).

Le VSI sera le relais du Territoire de l’Ouest sur place pour animer le partenariat et suivre les actions de coopération initiées avec les autorités locales.

Les élus ont également validé le projet d’accueil au Territoire de l’Ouest, d’un jeune Mozambicain en contrat VSI. La candidature du Territoire de l’Ouest a en effet été retenue suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé en 2023.

La démarche sera menée en lien avec l’Ecole intercommunale d’enseignement artistique - EIEA et l’Ecole Supérieure d’Art de la REUNION - ESA qui dispose déjà d’un partenariat avec le Mozambique à travers l’ISARC (Ecole d’art et de culture de l’ile Mozambique).

Mise en place d’un projet culturel avec le Mozambique et Madagascar

Les élus ont donné un avis favorable au partenariat entre le Territoire de l’Ouest et l’Ecole Supérieure d’Art de La Réunion (ESA) pour la mise en place d’un projet culturel sur l’île Sainte-Marie (Madagascar) et l’île de Mozambique.

Ce projet portera notamment sur l’histoire coloniale, celle du peuplement de la zone et des échanges entretenus via le commerce et la piraterie. Un travail de recherche et de création mené avec de jeunes artistes Mozambicains, Malgaches et des chercheurs, sera concrétisé par la production d’expositions et d’éditions.

Ces supports permettront de rendre visible les actions. Un numéro de la revue de la recherche « Magma » pourra être consacré à ces différents travaux. Le travail de recherche mené avec l’Université de Tamatave sera orienté autour de l’histoire de la piraterie sur l’île de Sainte-Marie. L’ÉSA Réunion enverra sur place une équipe d’enseignants et d’étudiants pour accompagner la mission archéologique, observer et produire une exposition scientifique et artistique.