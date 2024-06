Le Tour voile 2024 : "L’équipaz La Réunion" s’élance dans la course

C’est parti ! L’équipe "Équipaz La Réunion" va prendre le départ du Tour voile 2024 à Dunkerque, pour un périple de 2 semaines en mer. Soutenus par le Territoire de l’ouest et ses Ports de plaisance ouest, huit navigateurs réunionnais sont prêts à relever le défi de cette course exigeante et à faire honneur à l'île. Nous publions ci-dessous l'article du Territoire de l'ouest. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Le Tour voile, une course qui met à l’épreuve la ténacité, le talent et l’esprit d’équipe des navigateurs Réunionnais.

Composée d’Aurélien Barthélémy et Jules Delpech en tant que skippers, accompagnés de Lorenzo Palazzi, Mathis Pichard, Léo Jean-Albert, Gabriel Jean-Albert, Théa Lubac et Noémi Gicqueau, l’équipe "Équipaz La Réunion" incarne la diversité et le dynamisme de la voile réunionnaise.

Unis par leur passion commune pour la mer, ils ont à cœur de porter haut les couleurs de l'île et de faire rayonner son savoir-faire nautique.

- Succès engrangés avant le départ -

L'Équipaz La Réunion démarre le Tour voile 2024 sur une note positive. Jules Delpech, membre de l’équipage, a décroché une 3ème place remarquable à la Solo Gui Cotten le 16 mars.

L’équipe a ensuite confirmé sa performance en remportant la 2ème place au Trophée Laura Vergne le 26 mars. Ces succès démontrent le talent et la détermination de l’Équipaz La Réunion, promettant une course passionnante.

Le soutien financier des Ports de plaisance ouest a joué un rôle crucial dans la participation de l’équipage réunionnais à cette aventure. Ce partenariat souligne l’importance de la solidarité et de la collaboration locale pour la promotion des sports nautiques et la valorisation des talents régionaux.

- Programme du tour voile 2024 -

- Dunkerque (25 au 30 juin): Prologue le 28 juin pour faire naviguer les partenaires + Départ du Tour le 29 juin

- Blankenberge (Belgique) (1er au 2 juillet)



- Dieppe (3 au 5 juillet)

- Deauville (6 au 8 juillet)



- Le Havre (9 au 11 juillet)



- Saint-Cast le Guildo (12 au 14 juillet): Ultime étape du Tour voile

Pour ne rien manquer des exploits de l’Équipaz La Réunion au Tour voile 2024, vous pouvez suivre leur actualité sur la plateforme suivante : https://equipazlareunion-tourvoile.fr/