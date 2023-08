Le trail urbain de l'Ecocité aura lieu le samedi 16 septembre 2023 sur le territoire Ouest "et plus précisément sur La Possession, Le Port et Saint-Paul" indique le TCO. Les inscriptions sont ouvertes, "Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire" prévient l'intercommunalité (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)