Les voiliers du World Arc ont accosté à La Réunion

Le World Arc est arrivé à La Réunion. Ce mercredi matin 30 octobre 2024, les voiliers de la 13ème édition du World Arc ont accosté au port de la Pointe des Galets ! 21 équipages et près de 90 participants venus des quatre coins du monde pour cette étape de leur course internationale. L'occasion d'échanger avec ces aventuriers sur leur quotidien au bord d'un voilier opérant le tour de monde (Photo rb/www.imazpress.com)

Après une escale à Maurice, c'est à La Réunion que les 21 voiliers se sont installés pour les prochains jours. "Face à des vents fantastiques, le trajet a été rapide, permettant à toute la flotte de se faire enregistrer et d'accomplir toutes les formalités des autorités locales en un temps record" se réjouit l'organisation.

L'aventure a débuté depuis janvier, au départ de Sainte-Lucie, pour un tour du monde en 14 mois. Depuis, les équipages ont pu découvrir les Galapagos, la Polynésie française, les Fidji ou encore le Vanuatu.

Le World ARC est "un mélange de croisières en groupe et de temps libre pour explorer" explique l'organisation. "Le rythme du rallye permet à la flotte de rester ensemble et de profiter en groupe des activités à terre. Des périodes de croisière libre plus longues permettent aux participants de rentrer chez eux pour le travail ou la famille, ou de voyager plus loin en avion, par exemple vers l'île de Pâques, la Nouvelle-Zélande ou Madagascar" détaille-t-elle.

Les équipages reprendront la mer dans quelques jours, en direction de l’Afrique du Sud.

