Office du tourisme intercommunale de l’Ouest : des ateliers pour les professionnels du tourisme

Du mercredi 2 au vendredi 11 aout 2023, l’Office de tourisme intercommunal de l’Ouest organise des ateliers à destination des prestataires touristiques. Le but étant d’améliorer leur présence de manière professionnelle. Au programme : création d’un site web, atelier Google my business, atelier Instagramme et Facebook ou encore atelier Canva. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

- Au programme : -

Atelier "Google My Business"

Quand et où ? 2 août de 9h à 12h au Siège de l’Office de tourisme intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme :

Présentation des outils Google

Présentation de l’outil Google my business

Création de sa Fiche Google my business

Intégration des premiers contenus

Les statistiques

Les différents modules

Atelier "Facebook"

Quand & où ? 4 août de 13h30 à 16h30 au Siège de l’Office de tourisme intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme :

• Présentation des réseaux sociaux

• Présentation de Facebook (page / compte)

• Créer sa page professionnelle

• Animer sa page

• Recruter des fans / les outils de promotion

• Analyser les statistiques

Atelier "Instagram"

Quand et où ? 7 août de 9h à 12h au Siège de l’Office de Tourisme intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme :

• C’est quoi Instagram ? Pourquoi Instagram ?

• Créer son compte pro Instagram

• Les types de publications / les erreurs à éviter

• Utilisation de l’application Instagram

• Un peu d’inspiration

• Les applications / les outils à tester

Atelier "Création d’un site Internet" (n°1)

Quand et où ? 9 août de 9h à 12h au Siège de l’Office de tourisme intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme :

• Présentation du logiciel

• Création du nom de domaine

• Création du site

• Intégration des premiers contenus

• Les différents modules

Atelier "Canva"

Quand et où ? 11 août de 9h à 12h au Siège de l’Office de tourisme intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme :

• Les chiffres-clés à connaître

• Votre identité visuelle

• Quelques conseils avant une création graphique

• La création graphique avec Canva

• Repérer les fonctionnalités de Canva

• Créer son compte

• Reproduire et créer un design

Pour plus d’informations concernant l’ensemble des thématiques, les dates, les programmes ainsi que les objectifs :

Rdv sur l’espace pro de l’Office de tourisme intercommunal de l’Ouest.