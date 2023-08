Plus de 550 cyclistes ont pédalé dans l’Ouest

Ce dimanche 27 août 2023 a eu lieu la rando vélo intercommunale de l’Ouest. Avec ses départs aux deux extrémités de la côte Ouest : La Possession et Saint-Leu, la balade à vélo a réuni 550 cyclistes, venus des quatre coins de l’île. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo : TCO)

Pour le président du Territoire de l’Ouest, Emmanuel Séraphin, "cette année est une édition exceptionnelle qui a su offrir aux familles et aux sportifs l’opportunité de sillonner le Territoire de l’Ouest en toute sécurité en empruntant notamment les voies dédiées … Au lendemain du dévoilement de notre marque territoriale, le "Territoire de l’Ouest" s’inscrit dans une nouvelle dynamique autour de grands enjeux majeurs comme celui de la mobilité. L’objectif de ces actions est de toujours inciter à la pratique des mobilités douces, de pouvoir se déplacer sur un territoire qui se construit pour et avec les citoyens".

Partis de La Possession ou de Saint-Leu, les cyclistes se sont retrouvés au Camping Intercommunal Ermitage Lagon, après avoir effectué un parcours ponctué de zooms d’intérêt patrimonial, tels que Mail Alain Peters au Port, la Maison Grand Cour à Saint-Paul ou encore la Pointe de Trois-Bassins.

Sur le camping leur était proposé diverses animations : musique, spectacle de majorettes, jeux, … cinq chanceux ont également été tirés au sort pour remporter un vélo, qui sera officiellement remis le 16 septembre lors du Village des Mobilités à Saint-Paul.

Sur le circuit "départ de la Possession" :

Dorla Beatrice

Fontaine Wendy

Sur le circuit "départ de Saint-Leu" :

Bacheley Laurent

Racine Cédric

Vali Aslam

Pour Bruno Domen, Vice-Président du Territoire de l’Ouest et Maire de Saint-Leu "cette rando vélo marque notre volonté de pouvoir présenter de façon plus concrète nos projets d’aménagement actuels et futurs. Une démarche de fédérer et de faire ensemble avec nos concitoyens "

Une opération qui a su mobiliser toutes les équipes du Territoire de l’Ouest, de l’Office Municipal de Sports de la ville de Le Port (OMS), des communes membres, de la Semto, de l’Office du Tourisme de l’Ouest (OTI), de la SPL Tamarun, de Cycléa et de la Brigade de l’Environnement .

A l’unanimité, cette mutualisation a été saluée et appréciée par tous les participants qui ne demandent qu’une seule chose : "A refaire sans hésitation"

Prendre du plaisir, avec un zeste d’efforts, entre amis et/ou en famille, la rando vélo est une belle opportunité de pouvoir susciter l’intérêt se déplacer en mobilité douce sur les routes du Territoire de l’Ouest. #Poulavi»