Saint-Leu : des navettes Kar'ouest gratuites pour Leu Tempo Festival

Ce samedi 11 mai 2024, Kar'ouest met en place des navettes gratuites au nord et au sud de Saint-Leu et renforce son dispositif sur les lignes 30, 32 et 42 à l'occasion du Leu Tempo Festival. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour cette édition du Leu Tempo Festival, l'art sous toutes ses formes : chants, danses, cirque, théâtre... sera mis en lumière avec lantouraz Maloya, lo bal la pousyèr et le grand retour de la fét dann somin.

Découvrez le guide horaire spécial Leu Tempo Festival sur karouest.re

