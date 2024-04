Saint-Leu : la station de potabilisation de l'eau de Maduran testée avant sa mise en service

La station de potabilisation de l'eau de Maduran entrera bientôt en service. Avant cela, des essais rigoureux doivent être effectués afin de s'assurer du fonctionnement optimal de cette nouvelle installation. Pendant cette phase de tests, qui se déroulera du 22 avril 2024 au 22 juin 2024, de l'eau sera rejetée dans les caniveaux et la ravine adjacente à la station.

"Cette eau qui aura une coloration temporaire due au chlorure ferrique utilisé pour les essais, sera sans danger pour l’environnement et pour la santé. Le chlorure ferrique est un produit chimique non toxique utilisé pour le traitement de l'eau potable. Il permet de coaguler les particules fines en suspension dans l'eau, ce qui facilite leur filtration" détaille le TO.

"Ce phénomène est temporaire et sans danger pour les personnes et l’environnement" ajoute-t-il.

Une communication de proximité à destination des habitants du quartier a été réalisée afin d'expliquer et d'informer sur ces essais essentiels pour garantir le bon fonctionnement de la station et acheminer une eau de qualité aux robinets des foyers.