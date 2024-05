La 4e édition du Salon livre Péi arrive à grand pas

Du jeudi 16 au samedi 18 mai 2024, plusieurs animations gratuites autour de la littérature seront proposées durant la 4e édition du Salon du livre Péi au Marché couvert de Saint-Paul. Organisé en partenariat avec La Réunion des Livres, le salon propose des spectacles, des lectures scéniques, des conférences, des rencontres interprofessionnelles, des ateliers pour petits et grands et des concerts. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo d'archives : Salon du livre péi)

Près d'une centaines d'auteures et auteurs, illustratrices et illustrateurs ainsi que des bédéistes, seront présents pour rencontrer le public et réaliser des séances de dédicaces.

Plus de 60 éditeurs, distributeurs et associations sur 30 stands seront également de la partie pour faire découvrir de nombreux livres péi en français et en créole.

Le Salon du livre péi reste centré sur les auteurs.es et maisons d’édition de La Réunion. Il ajoute cependant un stand de la Librairie Autrement, accueillant les auteurs péi édités dans l’Hexagone.

Les ouvrages publiés à La Réunion seront à découvrir autour d’une exposition : "Cap à l’Ouest ! dessiner la ville #2". Ce projet réalisé pour le salon par 11 illlustrateurs.trices et dessinateurs.trices péi est chargé de représenter les communes du Territoire de l'Ouest.

Le salon est accessible gratuitement de 9h à 18h.