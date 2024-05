Ce dimanche 12 mai 2024, des médiateurs ont sensibilisé le public à l'environnement et aux bons gestes à avoir via différents ateliers ludiques à l'Open Beach des Brisants, à Saint-Gilles-les-Bains. Bonnes réponses et réussites ont été récompensées. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)