TCO : coup de projecteur sur les entreprises de la filière agroalimentaire de Trois-Bassin et de Saint-Paul

Ce mercredi 28 juin 2023, le TCO s’est rendu dans les zones d'activités économiques de Bras Mont-vert située à Trois-Bassins et de La Saline située à Saint-Paul. Le but de ces déplacements, aller à la rencontre des acteurs économiques de la filière agroalimentaire. Ces zones gérées par le TCO, permettent aux acteurs de développer leurs productions, de créer de l'emploi sur le territoire, d'innover en diversifiant leurs offres, de mettre en place des réseaux partenaires et de se rapprocher de leurs zones de chalandise et de leurs fournisseurs. Ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les Vice-Présidents du TCO, Daniel Pausé, en charge du Développement des Hauts et Irchad Omarjee ainsi que le service économique de l'intercommunalité sont allés à la rencontre de trois chefs d’entreprises de ces zones :

• Oté gran mèr Tradition 974, spécialisée dans la transformation de fruits et de légumes

• Soja d'Asie, spécialisée dans la transformation de soja bio, huile aromates et séchage de fruits.

• La Part des Anges Distillation dont le cœur de métier est la distillation de fruits tropicaux.

À l'unanimité, les élus communautaires présents se disent satisfaits des projets et des activités réalisées sur le territoire. Entre le rééquilibrage territorial vers les écarts et les mi-pentes et la volonté de vouloir apporter une réponse adaptée au parcours résidentiel des entreprises, le TCO marque sa volonté à vouloir capitaliser sur la singularité de ses filières.