Territoire de l'ouest : des guides pour vous aider à composter

Les guides composteurs du Territoire de l'ouest accueilleront le public le mercredi 27 septembre 2023 et le mercredi 11 octobre 2023 de 10h à 15h au magasin Gamm Vert de Cambaie à Saint-Paul. L'accueil se fera également au magasin Gamm Vert de Saint-Leu : le jeudi 28 septembre 2023 et le jeudi 12 octobre 2023 de 10h à 15h. Des autres rendez-vous sont fixés au Bazar Sautron Grande Terre au rond point du Centhor à Saint-Gilles les hauts le mardi 3 octobre, le jeudi 5 octobre et le mardi 10 octobre de 10h à 15h (Photo Territoire de l'Ouest)

