Territoire de l’Ouest : échanges autour de la modernisation de la zone d’activités de Saint-Paul

Ce lundi 18 novembre 2024, Emmanuel Séraphin, président du Territoire de L’Ouest, a rencontré les représentants des entreprises implantées sur la zone d’activités de Saint-Paul afin d’échanger sur la modernisation du site. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo TO)

Cette ZA est l’une des plus anciennes du territoire (près de 40 ans d’existence) et ses usagers doivent faire face à de nombreuses problématiques de voiries, d’insécurité, de pollution et autres nuisances.



Afin d’augmenter l’attractivité de la Zone d’Activité de Saint-Paul en améliorant les conditions de travail et de vie des occupants de cette zone, le Territoire de l’Ouest déploie un programme d’aménagement ambitieux : 9,3 millions d’euros seront investis.



Le projet repose sur plusieurs principes qui ont été présentés aux usagers :



- Création d’un environnement agréable (accessibilité, végétalisation, création de zones de détente)

- Optimisation des espaces, plus fonctionnels et plus adaptés aux besoins des entreprises (parkings et accessibilités)

- Modernisation des réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’incendie

- Renforcement de l’attractivité par la réhabilitation des infrastructures, révision du plan de circulation



La collectivité ambitionne également de co-construire ce projet avec les usagers de la zone. Réunions publiques, ateliers, enquêtes ou encore entretiens individuels…



"La contribution des occupants est un élément essentiel pour enrichir le projet et garantir qu’il réponde véritablement aux enjeux locaux."

- Une zone d'activités à rénover -

Pour Emmanuel Seraphin : "La modernisation de la zone d’activités de Saint-Paul n’est pas seulement un projet technique : c’est une véritable transformation sociale et économique dans laquelle s’engagent, ensemble, la collectivité et les entreprises de la zone. C’est un engagement envers notre avenir commun, où chaque acteur économique trouve sa place dans un environnement propice à l’innovation et à la durabilité environnementale".



Prochains rendez-vous :

- 1er trimestre 2025 : Mise en œuvre d’ateliers de travail

- Mars 2025 : Dossier de concertation

- En continu : Plateforme participative en ligne



Quelques repères :



- La ZA de Saint-Paul a été créée en 1987

- 136 établissements implantés sur la ZA de Saint-Paul (industrie, artisanat, transport, commerce)

- 9,3 millions d’euros investis dans sa modernisation



Les ZAE du Territoire de l’Ouest



- Le Territoire de l’Ouest s’engage à moderniser 7 zones d’activités

- Pour un montant de 66 millions d’euros

- 23 Zones d’Activités Économiques sont sous gestion du Territoire de l’Ouest