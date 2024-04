Territoire de l'Ouest : le Campus Cétacés Mobile revient pour les vacances scolaires

Les vacances approchent pour les marmay. Le Territoire de l'Ouest leur propose comme activité de se rendre aux journées portes ouvertes gratuites du Campus Cétacés Mobile, proposées par Globice, qui se trouvera au Four à Chaux Pierre Méralikan de Saint-Leu du 10 au 16 mai 2024. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Conçu comme un “mini-musée", le Campus Cétacés Mobile propose un parcours d’environ 2 heures, encadré par des animateurs qualifiés, au travers de 4 temps forts qui permettent aux visiteurs et visiteuses :



1 – Une immersion dans l’univers des cétacés réunionnais via la réalité virtuelle

2 – La découverte de l’écologie et de la biologie des cétacés par une série d’activités pédagogiques

3 – L’initiation aux méthodes scientifiques d’étude des cétacés

4 – De tester leurs connaissances via un quiz ludique