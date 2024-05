Territoire de l'Ouest : le planning des collectes de déchets cette semaine

Habitants des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, cette semaine comporte 2 jours fériés d’affilée, le 8 et le 9 mai. Cette situation exceptionnelle vient perturber la règle "traditionnelle" de gestion des jours fériés. Ainsi, exceptionnellement, le mercredi 8 mai, toutes les collectes de déchets sont maintenues, même si c’est férié. Cependant, ce jeudi 9 mai, il n’y aura pas de collectes. Les collectes du jeudi et du vendredi sont décalées au lendemain jusqu’au samedi 11 mai 2024. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Par ailleurs, les déchèteries et la fourrière animale seront fermées au public les 8 et 9 mai.

Pour toute urgence relative à la fourrière animale : en cas de chien dangereux ou d’animal mort sur la voie publique, appelez le Numéro Vert du TCO 0 800 605 605 (appel gratuit à La Réunion). La messagerie sera activée. Laissez votre message, avec toutes les informations utiles : vos nom et prénom, l’objet de votre appel, le numéro de téléphone auquel vous joindre.

Un agent d’astreinte de la fourrière animale vous recontactera pour intervenir dès que possible.