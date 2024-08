Territoire de l'Ouest : le savoir-faire des hauts mis à l'honneur à Saint-Paul

Le Territoire de l'Ouest organise un événement où tout le savoir-faire des hauts , via le dispositif Terhgal, sera mis à l'honneur. Il se tiendra le samedi 17 août 2024 au Jardin de la Petite France (route du Maïdo), à partir de 9h. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"En famille ou entre amis, venez profiter dès 9h et ce jusqu'à 16h, des animations musicales, des jeux, des dégustations de produits artisanaux et agricoles. De belles surprises vous y attendent et de nombreux cadeaux à gagner : nuitées dans une ferme, entrées accrobranche, balades à cheval..." écrit la commune.

L'événement est gratuit. Des navettes seront mises à disposition sur le parking du Lounge Garden.