Territoire de l'Ouest : nouvelle déchèterie éphémère ce samedi à la Rivières de Galets

Ce samedi 13 juillet 2024, le Territoire de l'Ouest organise une déchèterie éphémère de 8h à 15h, à la Rivière des Galets, rue Jacques Duclos (en face de Farfar). Nous publions ci-dessous le post Facebook du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'Ouest)

Vous pouvez y apporter vos déchets végétaux, vos encombrants et vos Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E), vos piles et accumulateurs, ampoules et néons.

Et grâce au Trokali mobile, tous les objets en bon état qui ne vous servent plus pourront y être déposés et connaître une seconde vie grâce à ce système de don et de troc. Ce sont autant de déchets qui n’iront pas à l’enfouissement.

Profitez de ce service de proximité, complémentaire à la collecte des déchets en porte-à-porte et aux autres équipements de la commune.

Des animations spéciales "ouverture" sont également prévues ce samedi !