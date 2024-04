Ce dimanche 7 avril 2024, des médiateurs du Territoire de l'Ouest étaient présents à la course "Bassin Vital", à Saint-Paul. L'occasion pour eux de sensibiliser au pic-nic sans produire de déchets et à la bonne gestion de la production et du tri des déchets. Nous publions ci-dessous leur post (photo : Territoire de l'Ouest).