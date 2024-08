Territoire de l'Ouest : une consultation publique sur le Plan de Mobilité 2026-2036

Rendez-vous au Port le mercredi 7 août pour "co-construire la mobilité de demain". Le Territoire de l'Ouest invite la population à participer à la grande consultation publique sur le Plan de Mobilité 2026-2036 de l'Ouest. Le 7 août, c'est au Port que l'intercommunalité donne rendez-vous aux habitants, dans la braderie commerciale pour échanger sur leurs attentes en matière de transports.

Pourquoi participer ?

- Donner votre avis sur les priorités en matière de déplacement.

- Contribuer à un territoire plus vert et plus agréable à vivre.

- Bénéficier d'une mobilité plus fluide et plus accessible.