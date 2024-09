Rando-vélo : elles et ils ont pédalé en famille et entre amis sur les sentiers de l'ouest

La Rando-vélo a finalement lieu ce dimanche 15 septembre 2024. Organisée par les cinq communes du Territoire de l'Ouest, l'événement initialement prévu pour le dimanche 25 août avait été reporté en raison d'un épisode de forte houle qui avait impacté le littoral. La Rando-vélo était ouvert à tous les publics. Trois parcours et deux points de départ au choix ont été proposés aux cyclistes (Photo www.imazpress.com)

Le président du territoire de l'Ouest, Emmanuel Séraphin affirme : "rando-vélo dans l'Ouest c'est devenue une tradition maintenant". Il ajoute : "il y a de plus en plus d'usagers ainsi que de pistes vélo, ce qui en fait donc un moment convivial et familiale".

"Que la départ se fasse à Saint-Leu ou à la Possession, tout le monde se rejoint à l'Hermitage pour passer un moment ensemble. C'est également le moyen de connaître un peu plus le vélo et être séduit par cette mobilité douce", explique la maire de la ville de Saint-Paul. Ce dernier rappelle : "sur cette opération c'est entre 450 et 500 personnes qui vont faire cette randonnée. Ce qui permet à la population d'utiliser toutes les voies vélo construites à cet effet". Regardez

Pour rappel, voici les différents circuits

• Un circuit familial a pris le de départ de Piton Saint-Leu (Foirail). Durée : 2h30 environ - Distance : 26,7 km

- accueil à partir de 7h30

- départ de Piton Saint-Leu, Foirail

- direction Pointe au sel (pause patrimoniale)

- centre-ville de Saint-Leu

- Trou d’eau

- camping intercommunal de l'Ermitage

Les navettes retour vers Saint-Paul (parking du Quai Gilbert), Trois Bassins (Place de l’Eglise) et Saint-Leu (arking Ravine Saint-Leu) se feront uniquement à partir de 13h30 depuis le site du camping

• Un autre circuit familial s'est élancé au départ de La Possession (Place marché forain). Durée : 3h30 environ |- Distance : 34,5 km



- accueil à partir de 7h30- départ de La Possession, Place marché forain- direction Le Port (Pause patrimoniale, site des arbres centenaire).- Axe mixte de Cambaie, Chaussée royale, Réserve naturelle de l’Etang à Savannah (pause patrimoniale + ravitaillement).- Cap la Houssaye.- camping intercommunal de l'Ermitage.

Les navettes retour vers Saint-Paul (parking du Quai Gilbert) et le Por(t (place des Cheminots) se feront uniquement à partir de 13h30 depuis le site du camping

• Un circuit pour cyclistes confirmés a pris le au départ de Piton Saint-Leu (Foirail). Durée : 3h environ - Distance : 40,9 km



- accueil à partir de 7h30 + petit déjeuner offert (macatia, oranges, fruits secs…).- départ de St Leu, Parking Foirail.- parvis Mairie de Trois-Bassins (ravitaillement)- camping intercommunal de l'Ermitage.

Les navettes retour vers Saint-Paul (parking du Quai Gilbert), Trois Bassins (Place de l’Eglise) et Saint-Leu (arking Ravine Saint-Leu) se feront uniquement à partir de 13h30 depuis le site du camping

Plus d'information sur le site www.tco.re

Lire aussi - Le Territoire de l'Ouest annule sa Rando Vélo 2024

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com