Trok'ékol : donnez au lieu de jeter

Les grandes vacances arrivent bientôt, et avec elles, la fameuse liste de fournitures scolaires des marmailles pour la rentrée 2024/2025. Avant de partir en vacances, faites le tri dans les effets scolaires de vos enfants : feutres, crayons de couleurs, trousse, cartable, règle, livres... Gardez et réutilisez tout ce que vous pouvez, et déposez les objets encore en bon état dans l’un des Trokali du Territoire de l'Ouest du 28 juin au 31 août 2024. (Photo : Territoire de l'Ouest)

Les Trokali se situent sur les déchèteries de :



- Saint-Laurent (La Possession)

- La Marine (Le Port)

- Plateau Caillou (Saint-Paul)

- Capucines (Trois-Bassins)

- Thénor (Saint-Leu)

En 2023, environ 2 300 objets ont été déposés en Trokali.