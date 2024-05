Un week-end à Dos d'Âne pour la Fête de la forêt

La Fête de la forêt aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 mai 2024 sur l'aire de pique-nique Élysé Assani de Dos d'Âne. Durant ce week-end, le public aura l'occasion de découvrir le patrimoine culturel et naturel de l'île au travers de balades à pied, à vélo ou à poney, d'un village agricole et artisanal, d'initiation au maloya, d'animations musicales, et de jeux sur le thème de la nature. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)

- Le programme -

Samedi 18 mai 2024 : 13h-18h

Découverte du patrimoine naturel, historique et paysager

- Balade à vélo électrique pour une visite du village (inscription sur place)

- Balade pédestre pour une visite historique du village sur réservation au 0692 46 42 47

- Balade à poney

- Chasse au trésor connectée « Areahunter » : les modalités d’inscription sur areahunter.

- Concours de dessins et jeux nature pour découvrir les espèces endémiques de La Réunion animés par l’association TIFANAL (inscription sur place)

- « Quizz nature » (Prix : une plante endémique)

Valorisation des savoir-faire et des produits

- Village agricole et artisanal

- Initiation au moring (14h00 à 15h00)

- Initiation au maloya

- Atelier de tressage

- Atelier Kokédamas : les participants sont initiés à la sculpture végétale par l’art du Kokédama (Landart)

Plateau musical (de 18h à 20h)

Kent1 – Algéric – Maiko – Bad Sam – Brice Liie



Dimanche 19 mai 2024 de 9h-17h

Découverte du patrimoine naturel, historique et paysager

- Balade à vélo électrique pour une visite historique du village (inscription sur place)

- Balade pédestre pour une visite authentique du village entre champs, sentiers et cases créoles et déjeuner réservation sur ouest-lareunion.

- Balade à poney

- Montée de la Crête vers la Roche Verre Bouteille avec 8 arrêts thématiques depuis le parking de Cap Noir avec le Parc national de La Réunion modalités de réservation « Fête de la Nature » sur departement974.

- Participez au « Quizz nature » et repartez avec une plante endémique

- Concours de karaoké de 14h à 16h30 – Inscriptions du 2 au 16 mai au 0262 22 93 05 – Sur place les 18 et 19 mai 2024. Concours limité à 10 participants.

Plateau artistique – De 17h à 20h

Ti Zenfan Lakay – Hervé Himbert – Micheline Picot – Willy Fessin – Joe Vany « Analyse » – Séga’el