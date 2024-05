Ce mardi 14 mai 2024, quatre entreprises ont reçu les élus communautaires et les partenaires économiques du Territoire de l'Ouest au Pôle Green situé dans la zone d'activité Ecoparc du Port. Ces entreprises ont pu présenter leurs activités et sensibiliser les invités sur tout l'enjeu de ces filières stratégiques développées et soutenues par l'intercommunalité de l'Ouest. Nous publions leur post ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)