Admirer le volcan en éruption en toute sécurité : la voie de la réflexion est ouverte

Permettre un tourisme sécurisé au volcan lorsqu'il est en éruption a été le thème central de récents travaux ayant réunis la préfecture, les différents services de l'Etat et les mairies concernées notamment. Dans le cadre de ces discussions, 15 pistes de réflexion ont été retenues pour arriver à autoriser l'accès du public au Piton de la Fournaise en éruption. Nous les publions ci-dessous ainsi que le communiqué de la préfecture (Photo rb/www.imazpress.com)

- Les 15 recommandations retenues -

1- Instaurer un comité partenarial de réflexion sur les aménagements et dispositifs de gestion prévus pour valoriser le volcan et assurer la sécurité

2- Autoriser l’accès aux tunnels de 2007, à l’exclusion du puits du Tremblet

3- Veiller à une mise à jour régulière de la liste de diffusion des alertes émises par la préfecture, s’agissant des AMM/GHM et des professionnels de la spéléologie

4- Finaliser l’implantation d’un dispositif sonore et lumineux, dans la partie haute de l’enclos, à l’aplomb du sentier de sortie du Pas de Bellecombe-Jacob

5- Réunir, à chaque éruption, un comité d’experts (OVPF, ONF, BRGM, Météo-France, Atmo, PGHM, PNR, EMZ, ARS) qui serait chargé de proposer, dans la mesure du possible, une ou plusieurs zones accessibles au public

6- Inciter les collectivités à mettre en place des navettes de bus pour limiter les flux de véhicules, que ce soit sur la partie haute, depuis la route forestière, ou sur la partie basse (RN 2)

7- Convier la DMSOI au comité d’experts, prévu à la recommandation n° 5, lorsque le niveau de vigilance 2-2 est activé afin de définir un périmètre d’interdiction en mer, le cas échéant

8- Pour les reconnaissances en phase de sauvegarde, lancer des reconnaissances à pied, lorsque les moyens héliportés sont indisponibles ou ne peuvent pas voler en raison des conditions météorologiques

9- Communiquer par messagerie, au début de la phase de sauvegarde, aux acteurs du tourisme pour les informer sur la situation de l’éruption et les perspectives de retour au niveau de vigilance

10- Étudier la mise en place de dispositifs innovants permettant d’accompagner l’observation des coulées depuis la RN2

11- Solliciter la ligue réunionnaise de spéléologie et de canyoning pour accompagner l’installation de panneaux d’information à l’entrée des tunnels de lave de 2007, en cohérence avec la charte graphique déployée sur la route des Laves, et en collaboration avec le propriétaire du foncier

12- Étudier la faisabilité d’installer un poste avancé de la gendarmerie nationale au Pas de Bellecombe-Jacob

13- Délivrer une information claire et synthétique aux visiteurs du volcan, par l’apposition de panneaux au Pas de Bellecombe-Jacob ; grâce à un QR code à l’entrée du sentier ; par l’apposition d’un panneau d’information (météo, règles de sécurité, durée d’atteinte au sommet en véhicule). Les panneaux en phase d’alerte doivent également être revus.

14- Étudier la proposition, au parking Foc-Foc, d’une offre de services complémentaires (toilettes, petite alimentation, petit équipement de sécurité, prévention, etc.), qui pourrait être également mise en place hors épisode éruptif, dans une logique de diffusion du flux de visiteurs et de décongestion du Pas de Bellecombe-Jacob

15- Mieux connaître le nombre et les pratiques des visiteurs au Piton de la Fournaise au moyen de quelques questions qui leur seraient posées à l’aide d’un QR code scanné à l’entrée des sentiers

- Pour rappel -

Ouvert au public sous conditions depuis juin 1972 jusqu’en 2017 (dernière ouverture tous publics en 2010 et dernières autorisations spéciales nominatives en 2017), l’accès à l’enclos du Piton de la Fournaise est depuis totalement interdit en périodes de phases de

crises éruptives et de sauvegarde (alertes 1, 2 et sauvegarde).

Cette interdiction est régie par l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2021 portant approbation de la disposition spécifique ORSEC « Volcan Piton de la Fournaise ».

Des élus, des professionnels de la montagne, des opérateurs touristiques et des habitants émettent régulièrement le souhait que la règlementation en période éruptive évolue, de telle manière que le volcan constitue un réel attrait touristique. L’approche historique et

l’appropriation culturelle sont également mises en avant par les Réunionnais.

Les tenants d’une ouverture de l’enclos, sans aucune réglementation, semblent peu nombreux. Nous n’en avons pas rencontré dans le cadre de l’élaboration de ce rapport. Au contraire, toutes les personnes interrogées ont fait part de leur aspiration à participer à la recherche d’une solution équilibrée, permettant, d’une part, de renouer avec "leur" volcan – même lorsque ce dernier est en éruption – et, assurant, d’autre part, la sécurité des visiteurs. C’est avec cette ambition que le présent rapport a été rédigé.

Le préfet de La Réunion a annoncé publiquement, au début de l’année 2023, l’ouverture d’une réflexion pour faire évoluer la règlementation. Il a confié au sous-préfet de Saint-Benoît la mission d’élaborer un rapport sur le tourisme volcanique, qui doit être remis en 2023.

Ce rapport a été élaboré avec l’appui de l’état major de zone et de protection civile de l’océan Indien, placé au sein du cabinet du préfet.