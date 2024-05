Saint-Denis : le Salon Zanimos et jardin s'installe à la Nordev

Du samedi 18 au lundi 20 mai 2024, la Nordev de Saint-Denis se transformera en immense jardin peuplé d'animaux en tout genre. Durant ce week-end, le Salon Zanimos et jardin proposera aux plus de 25.000 visiteurs attendus un programme chargé. Une ferme pédagogique permettra de rencontrer tous types d'animaux : cochons, lapins, cabris...mais aussi des dromadaires, des perroquets, et des chevaux. Venez également assister à des concours de beauté pour félins et canins, et participer à des ateliers découverte, des stands pour les passionnés de jardinage et de nombreuses animations pour les plus jeunes (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le salon est divisé en deux, avec son espace animal et son espace jardin. "Nous restons engagé pour la préservation de la faune et de la flore réunionnaisse, avec une touche particulière dédiée à nos jardins créoles", raconte l'équipe du salon Zanimos et jardin.

Sur les 5.000 m2 de salon, 900 m2 sont réservés aux chiens, avec 30 races représentées, et 600 m2 sont destinés aux félins. Le salon Zanimo et jardin souhaite être un "lieu pédagogique et ludique, afin de sensibiliser le public à la préservation de la nature et encourager des actions concrètes", confient les organisateurs.

Pour les moins férus d'animaux, pas de panique. Des ateliers sportifs, comme du tir à l'arc, ou découverte de plantes, avec l'initiation au bonzai ou à la paléontologie, sont organisés.

Les enfants auront des animations qui leur seront spécialement dédiées. Plusieurs représentations mettant en scène des animaux stars, comme Denver, ou plus récemment, Baby Shark, sont prévus pour ravir les plus jeunes.

- Quand la mode rencontre le monde animal -

Moment phare de ce week-end, Le Zanimos Beauty Show. Il offrira un défilé de mode du Comité Miss Réunion 15/17, accompagné de leurs chiens. Le concours Royal Bourbon récompensera le plus beau chien de race, alors que les chats de l'Exposition Féline tenteront de séduire le jury spécialement venu de l'Hexagone pour l'événement.

D'autres concours emblématiques du salon seront de retour comme Aquascaping, Brouette Fleurie ou Mon animal a un incroyable talent. Pour les marmailles, le concours du Petit Jardinier (de 5 à 10 ans) décernera le prix du plus beau pot de fleur.

- Du nouveau cette année -

Cette année, le salon Zanimo et jardin tente de se renouveler en proposant des conférences et des masterclass. Au centre des échanges, la lutte contre les plantes et animaux invasifs exotiques et la sauvegarde de la faune et de la flore réunionnaise.

Une application spécialement développée pour l'occasion permettra de se repérer directement sur son téléphone, comprenant une carte du salon et la liste des stands. Il sera également possible de voter pour son candidat favoris lors des concours de beauté. Plusieurs jeux en ligne seront disponibles, avec des nombreux cadeaux à la clé.

- Infos pratiques -

Adresse : Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis, La Nordev. Accès par le guichet n°2.

Horaires : 10h à 19h

Tarifs:

• Adulte : 10 euros

• Enfant (3 à 12 ans) : 7 euros

• Moins de 3 ans : gratuit

Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le salon, hormis ceux qui concourent.

Plus d'informations sur le site du Salon Zanimo et jardin.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com