"Allô Zimpôt" : une journée de conseils pour remplir sa déclaration de revenus

L'opération Allô Zimpôt est de retour pour sa 10e édition, vendredi 26 mai 2023 dans plusieurs communes de l'île : Saint-Denis, La Possession, Saint-Pierre, Le Tampon et Saint-Benoît. Il s'agit d'une action citoyenne de conseil et d'assistance, à l'initiative de l'ordre des experts comptables pour aider les particuliers à comprendre et bien remplir leur déclaration de revenus. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Un expert-comptable bénévole sera présent dans plusieurs communes de l'île de La Réunion, sans rendez-vous, le vendredi 26 mai 2023, en consultation libre et confidentielle. Il s'agit de venir en aide pour certains qui peuvent se sentir un peu perdu sur les démarches à suivre en ligne.

Pour ce faire, il faut se munir de sa déclaration de revenus reçue en 2023, de son avis d’imposition 2022 et venir aux rendez-vous de 9h à 12h30 dans l'un des 5 sites d'accueil disponibles :­

Saint-Denis :



Maison du chiffre,36 B rue Juliette Dodu­

La Possession :



Hôtel de ville,rue Waldeck-Rochet

Saint-Pierre :



TechSud - Bâtiment Alpha,27 avenue Dr Jean-Marie Dambreville

Saint-Benoît :



Village connecté,15 Rue Pierre Benoît Dumas

Le Tampon :



Hôtel de ville,256 rue Hubert Delisle

Un numéro vert est également à votre disposition du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023, de 11h à 20h, au 0 8000 65432 (nocturne le mardi 23 et le jeudi 25 mai jusqu’à 23h).

Cette opération est organisée avec le soutien indéfectible de la Direction Régionale des Finances Publiques, mais aussi des mairies de La Possession, de Saint-Benoît et du Tampon, de la Technopole de La Réunion ainsi que de l'Association Réunionnaise d'Éducation Populaire (AREP).

