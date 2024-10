"Biblis en folie" : un samedi festif dans les médiathèques du Port

Ce samedi 28 septembre 2024, a eu lieu dans la commune du Port la première édition de "Biblis en folie". Bien plus qu’en lieu de lecture, les médiathèques sont des lieux d’échanges et le public a pu prendre la mesure du Réseau de lecture de la ville. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

La première édition des journées nationales des bibliothèques a permis aux Portois de (re)découvrir la médiathèque Benoîte Boulard et l’annexe de la Rivière des Galets à travers des rencontres avec ceux et celles qui animent les lieux et avec des auteurs mais aussi des jeux ou encore une visite théâtralisée de la médiathèque.

Parmi les objectifs visés par Biblis en folie : la mise en lumière de la modernité de ce service public, au coeur des mutations numériques et le renforcement du lien entre les bibliothèques et leur public.