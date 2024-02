Écoconstruction : un bâti tropical adapté et valorisant l’environnement des îles de l'Océan Indien

La conférence-débat sur l'Écoconstruction, organisée par Cap Business Océan Indien en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion (CCI Réunion) et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) de La Réunion, s’est tenue ce 20 février 2024 dans les locaux de la CCI Réunion à St-Denis, La Réunion. Il s’agit de la cinquième conférence-débat du premier cycle "Résilience océan Indien". Ces conférences-débats sont organisées par Cap Business OI en collaboration avec ses 11 organisations professionnelles membres, dans chacun de ses territoires en format hybride, avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD). Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Cap Business OI)

L'écoconstruction est une filière d’avenir, propice pour l’innovation et avec un fort potentiel de partenariat pour les entreprises de la région de la zone du sud-ouest de l’océan Indien.

Ce cycle de conférence permet d’approfondir les échanges qui ont été initiés à la précédente édition du Forum économique des îles de l’océan Indien et de mobiliser les opérateurs privés vers une stratégie bas-carbone.

Un panel de quatre intervenants a partagé leurs connaissances sur les enjeux et opportunités de l’écoconstruction dans nos territoires. Magali Bonnefont, Cheffe du service Etudes et Diffusion de l’Insee à La Réunion, a d’abord exposé les faits saillants de l’économie et de la société réunionnaise.

Les pistes de protection naturelle du bâti tropical contre le risque termite Stéphane Savriama, Responsable scientifique de l’Observatoire Régional de Lutte Anti-Termites dans le bâti tropical du CIRBAT à La Réunion a, pour sa part, exposé les pistes de protection naturelle du bâti tropical contre le risque termite avec le développement d’un biocide naturel issu des molécules produites par les plantes.

Économie circulaire, principes de l’écoconstruction et matériaux biosourcés Anderson Maroude, Ingénieur QSE, CCI Réunion, a ensuite abordé les enjeux de l’économie circulaire dans la construction. Et, Jim Nourry, Ingénieur matériaux, à Qualitropic, nous a présenté les grands principes de l’écoconstruction ainsi que la place des matériaux biosourcés et les opportunités pour développer la production et des filières régionales dans notre région.

- Partager de réelles connaissances dans le domaine de l’écoconstruction -

"Nous sommes particulièrement honorés d’accueillir le Président de Cap Business Océan Indien, Guillaume Hugnin, accompagné d’une délégation d’entreprises de l’océan Indien. La Réunion, par le biais de ses entreprises et de ses institutions, peut partager un savoir-faire et de réelles connaissances dans le domaine de l’écoconstruction", explique Pierrick Robert, Président de la CCI Réunion.

"L’écoconstruction est un sujet particulièrement important. Nous profitons de cet échange de connaissances pour découvrir ce qui se fait sur les différents territoires de nos îles. C’est ainsi l’occasion pour les acteurs économiques de se connecter entre eux sur ce thème essentiel qu’est l’écoconstruction dans ses diverses composantes", souligne le Président de la CCI Réunion.

- Une opportunité de poser les problématiques que nous vivons dans l’océan Indien -

"L’écoconstruction est importante pour La Réunion et, de manière plus générale, pour les îles de l’océan Indien. Cet événement nous permet, tout d’abord, de voir ce que nous avons, les uns et les autres, comme outils. Et, c’est aussi une opportunité de poser les problématiques que nous vivons depuis quelques temps avec les cyclones dans l’océan Indien », stipule Bernard Picardo, Président de la CMA de La Réunion.

"Le but c’est de faire en sorte que l’on puisse partager nos connaissances pour construire de manière plus durable. Ces échanges que nous avons, pendant cette visite, nous permet de montrer les outils dont nous disposons. Pour la CMA, ce sera notre pôle d’innovation sur la construction en milieu tropical qui existe depuis une quinzaine d’années et qui a développé de vraies compétences autour de la construction sur le territoire", nous dit le Président de la CMA de La Réunion.

- La nécessité de repenser notre approche de la construction -

"Il y a une nécessité de repenser notre approche de la construction dans les environnements tropicaux et la planification des territoires devient une nécessité impérieuse vu les catastrophes naturelles qui devraient s’intensifier et devenir plus fréquent avec le changement climatique", indique le Président de Cap Business Océan Indien, Guillaume Hugnin.

"Il est crucial, poursuit-il, de prendre en considération les particularités de chaque environnement. Chaque contexte présente ses propres défis et opportunités en matière de construction durable. Cela nécessite une approche holistique, intégrant à la fois la connaissance des nouveaux matériaux ainsi que les savoir-faire en matière de techniques de construction et d'innovations technologiques".

Permettre aux acteurs économiques de développer leurs activités respectives

À ce titre, Cap Business facilite, ces prochains jours, une mission collective sur l’écoconstruction. Cette mission est le début d’une série d’événements à reconduire annuellement afin de permettre aux acteurs économiques dans le secteur de la construction de se rencontrer, d’échanger et de développer leurs activités respectives.