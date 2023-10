"Dann ker lé O" : premier festival culturel dans les hauts de l'Ouest

Le Séchoir, en partenariat avec le Territoire de l'Ouest de La Réunion, organise du 28 octobre au 16 décembre 2023 "Dann ker lé O", le tout premier festival culturel mettant à l'honneur les hauts de l'Ouest. Itinérant, allant de La Chaloupe Saint-Leu jusqu’à Dos d’Âne, en passant par Trois-Bassins, Tan Rouge et Mafate, cet événement gratuit est le reflet d’une "belle collaboration entre les acteurs des hauts et le monde la culture diversifiée et de proximité". "Un véritable pari" pour la collectivité et la salle de spectacle de Saint-Leu (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Ce festival est unique en son genre. Durant plusieurs semaines, il arpentera l'ensemble des Hauts du Territoire de l'Ouest.

Pour Roxanne Pausé-Damour, vice-présidente déléguée à la Culture, "ce format est inédit et reflète notre ambition à travailler en collaboration avec les acteurs des hauts et le monde de la culture diversifié et de proximité".

Une volonté appuyée par les propos de Daniel Pausé, vice-président au développement des hauts et maire de Trois-Bassins qui réaffirme "vouloir promouvoir le territoire des hauts en invitant le public extérieur à venir découvrir toutes ces richesses locales nichées au cœur même de notre territoire. "

"L’invitation est lancée à tous les Réunionnais à venir dans les Hauts de notre territoire qui vibrera et sera source d’inspiration et d’exploration pendant plus d’un mois", ajoute le Territoire de l'Ouest.

- Des artistes dans les Hauts -

Christine Salem à la Chaloupe Saint-Leu, Tine Poppy à Trois-Bassins, Tikok Vellaye à Dos d'Âne, Kaf Malbar à Mafate… De nombreuses surprises, avec d'autres artistes seront dévoilées plus tard. Théâtre, art du cirque, musique, danse… "tous les arts seront représentés".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com