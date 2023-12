A l'occasion du 30e anniversaire des Amies de l'Université, le spectacle de son et lumière "Femmes mémoires d'une ile" investira la Médiathèque de Saint-Pierre le samedi 9 décembre 2023 à 19h, 20h et 21h. Une soirée gratuite hors du temps qui invite à la découverte de l'histoire et de la culture de La Réunion à travers le regard de ses femmes. Un voyage dans lequel vos sens seront mobilisés. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com).