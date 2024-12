"Feriir" : un festival d’improvisation théâtrale à La Réunion dans l'ouest de l'île

La ligue d’improvisation réunionnaise donne le coup d’envoi du 12ème festival d’improvisation théâtrale de La Réunion, le FERIIR. L'événement aura lieu du mardi 10 au samedi 14 décembre dans l’ouest de l'île et notamment à Saint-Paul. Ce festival international d’improvisation théâtrale est organisé chaque année depuis 2012 (Photo www.imazpress.com)

Cette année, La Réunion accueille cinq pointures mondiales de la discipline : Antoine Rabault et Frédéric Pont (France), Maja Dekleva Lapajne et Norbert Swen Fö (Slovénie) et Nadine Antler (Allemagne).

Le théâtre d’improvisation est un art aux multiples facettes, souvent drôle mais aussi dramatique, que les cinq invités déclineront pendant une semaine sous toutes ses formes : matchs, duos, impros longues, saynètes, etc.

- Des spectacles d'impro ouverts à tous -

Ces spectacles ouverts à tous se dérouleront au musée Stella Matutina (Piton-Saint-Leu) pour la soirée d’ouverture le mardi, puis du mercredi au samedi à Léspas culturel Leconte Delisle et au café culturel La Cerise (Saint-Paul).

Jusqu’à huit spectacles seront donnés par jour, mêlant créations originales et spectacles improvisés proposés par les invités, et spectacles 100% péï proposés par les adhérents de la ligue réunionnaise d'improvisation (LIR), pour un tarif entre 5 et 12 euros selon les spectacles.

Du mercredi au samedi soir, la rue Eugène Dayot (Saint-Paul) sera fermée à partir de 18 heures et se transformera en village des festivaliers, avec possibilité de se restaurer sur place et d’acheter des goodies souvenirs du festival. L’occasion également de venir échanger avec les artistes et bénévoles de la LIR.

Les spectacles s’adressent à un public large, aussi bien adulte qu’enfant à partir de 6 ans.

Le jeune public ne sera pas en reste, avec deux spectacles d’improvisation (gratuits) le samedi, faisant se rencontrer des jeunes pousses de l’improvisation du primaire ou du collège, et des ateliers de découverte pour les marmailles (5-7 ans et 8-11 ans) et les ados (12-18 ans).

La description des spectacles et la billetterie sont accessibles sur le site du FERIIR https://feriir.lir.re/.

- Venir à la Cerise et à Lespas en mobilités durables -

- à vélo : itinéraires avec l’application Géovélo, arceaux stationnement vélo devant la Cerise. Vélos en libre service les plus proches avec Roulib : sous-préfecture et Cimendef

- venir en Car jaune : arrêt Gare de Saint-Paul, puis 500 m de marche (7’)

- venir en bus avec KarOuest : arrêts marché forain (ligne 66) ou Boutique en paille (lignes 1, 70, 71, 72, 73, 74, LGO). Transport à la demande réservable avec le dispositif Kar’la nuit

- en covoiturage avec Rundrive

Venir à Stella Matutina en mobilités durables :

- en Car jaune : arrêt Stella (ligne S4), puis 350 m de marche (5’)

- en bus avec KarOuest : arrêt Stella 1 (lignes 34, 41, LGO). Transport à la demande réservable avec le dispositif Kar’la nuit

- en covoiturage avec Rundrive

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com