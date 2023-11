Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : la Cinor lance son plan d’action

Des mesures concrètes et opérationnelles

Assurer un traitement égalitaire aux femmes et aux hommes de la Cinor n’est pas une préoccupation nouvelle pour l’EPCI du Territoire Nord : depuis plusieurs années, la Cinor est fortement engagée dans l’élaboration d’une communauté plurielle et égalitaire. Continuant dans cette dynamique, la Cinor a saisi l’opportunité de l’obligation posée par la loi, pour poursuivre dans ces démarches en élaborant son plan d’action, avec des actions qui se veulent concrètes et opérationnelles. Nous relayons le communiqué de la Cinor (Photo d'illustration)

L’élaboration de ce plan a donné lieu à une concertation soutenue avec les organisations syndicales qui a permis de reconduire et de renforcer certaines actions, de proposer des améliorations pour d’autres, et également d’échafauder de nouvelles actions pour les trois années à venir.

Toutes les actions proposées dans ce plan se veulent concrètes, opérationnelles et évolutives.