"Imagine Le Port, ville universitaire en 2030", les lauréats récompensés

Nous publions le communiqué de la mairie du Port ci-dessous.

Les lauréats du challenge de la cordée "Métiers Créatifs - Métiers d'Avenir" du lycée Jean Hinglo ont été récompensés le jeudi 13 avril. Le challenge misant sur la co-création et les échanges d'idées portait sur le thème « Imagine Le Port, ville universitaire en 2030 » et était organisé dans le cadre de la Semaine nationale des cordées de la réussite. Ce thème rejoint « l’ambition que nous portons pour notre ville : une ville accueillante pour les étudiants et les visiteurs, une ville accessible à tous et ouverte sur le monde… une ville qui réussit » a fait ressortir le maire du Port Olivier Hoarau. Il a salué les participants : « les premiers concernés par les projets d’aménagement de demain » pour leur vision.

Le maire du Port a aussi souligné le travail effectué par le lycée Jean Hinglo pour offrir aux élèves les meilleures chances de réussite et a rappelé que le Port réunit plusieurs écoles d’enseignement supérieur de qualité : l’ILOI, l’École d’Architecture de La Réunion, l’École des Beaux-Arts. Le dispositif Cordées de la réussite repose sur la volonté d’accompagner les jeunes, dans leur parcours du scolaire vers l'enseignement supérieur, à bâtir leur projet d’orientation, en les encourageant et en les confortant dans leur choix. Il s’appuie sur le partenariat entre établissements d'enseignement supérieur, collèges et lycées.

Les lauréates de l’édition régionale 2023 du Challenge Innovatech ont également été récompensées pour le Mélipena Tech. Il a pour objectif d’automatiser la pollinisation des fleurs de vanille réunionnaise par un robot abeille solaire, en vue d’augmenter les productions.