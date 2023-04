La ville du Port invite les coureurs au 10km de la ville du Port le lundi 8 mai 2023, avec départ (à 7h) et arrivée au stade Lambrakis. La course organisée par l’OMS en collaboration avec la ville du Port est ouverte aux licenciés, aux non-licenciés (cadet au master) et propose une catégorie handisport. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

