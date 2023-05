"Jedi du Jazz" : Retour du Jazz à Saint-Denis

Disparu de la scène dionysienne depuis 2017, le Jazz fait son grand retour "en terre inconnue", sur les berges de la Rivière Saint-Denis. La première aura lieu ce jeudi 4 mai 2023 de 19h à 21h. La ville deviendra une scène à ciel ouvert, tous les premiers jeudis du mois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Les Jedi du Jazz propose un format inédit, faisant un clin d’oeil à la célèbre saga Star Wars. Entre blues et funk, laissez vous emporter dans une nouvelle ambiance musicale. Jeudi 04 mai et tous les 1er jeudis du mois, de 19h à 21h, sur les berges de la Rivière Saint-Denis. Programmation : Sylvie Lalier Quartet et Éric Toave Quintet



Venez profiter d'un moment de détente, les pieds dans l’eau dans une ambiance musicale, esprit afterwork. Événement gratuit et ouvert à tous.