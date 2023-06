Saint-Denis : les équipes féminine et masculine de volley-ball sacrées championnes des Outre-mer

La Super Coupe Fédérale des Outre-mer s’est achevée ce mercredi 7 juin 2023 au gymnase de Saint-Leu. Les équipes féminine et masculine du club Saint-Denis Olympique volley-ball se sont hissées en haut du podium en affrontant respectivement les guyanaises de l’ASC Arc-En-Ciel, et les martiniquais de l’ASC Rayon. Les deux équipes se préparent désormais pour les Jeux des îles prévus au mois d'août. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous. (Photo: ville de Saint-Denis)

Hier soir au gymnase de Saint-Leu s’est déroulée la Super Coupe Fédérale des Outre-mer où se sont défendus l’équipe féminine et masculine du club Saint-Denis Olympique Volley Ball (SDOVB).

L’équipe féminine du SDOVB a d’abord ouvert le bal. Déjà sacrées championnes de La Réunion il y a quelques jours, les guerrières du club dionysien se sont battus corps et âme face aux Guyanaises de l’ASC Arc-En-Ciel lors de ce premier match afin décrocher le graal, le titre de championne des Outre-mer. Une victoire écrasante qui leur permettra de préparer les prochains Jeux des Îles de l’Océan Indien avec confiance et sérénité.

Après cette première victoire, c’est au tour de l’équipe masculine de défendre leur titre de champion de la Réunion. Face aux Antillais de l’ASC Rayon qui étaient déterminés avec beaucoup de niaque, les Dionysiens ont du redoublé d’efforts dans le but de vaincre leurs adverses plus que féroces. Après trois sets à se défendre, cette rage de vaincre les permettent de finalement remporter la victoire et ils marquent un doublé pour le club de volley-ball dionysien. Eux aussi se prépareront pour les prochains Jeux des Îles prévus pour le mois d’août.