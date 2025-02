"Le département à vos côtés" présente les actions du département et invite à l'échange

Ce samedi 15 février 2025, de 9h à 10h, "Le département à vos côtés" passera en direct sur Télé Kréol et Kréol FM. Avec la participation de Serge Hoareau, 1er vice-président du conseil départemental, délégué aux affaires agricoles, européennes et institutionnelles, des échanges et des informations sur les actions du département sont au programme. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Il sera possible de poser des questions, et d'intéragir en live.